В Тбилиси завершилась акция правящей партии "Грузинская мечта"

ТБИЛИСИ, 27 октября. /ТАСС/. Акция правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", на которой собрались несколько десятков тысяч человек, завершилась в Тбилиси. Об этом в среду сообщил телеканал Imedi.

На прошедшей в центре столицы акции под лозунгом "Доведем победу до конца" лидеры правящей партии, включая премьер-министра Ираклия Гарибашвили, призвали избирателей проголосовать за кандидатов от "Грузинской мечты" во втором туре муниципальных выборов, который пройдет 30 октября. Выступавшие со сцены на площади Свободы подчеркивали, что страна не должна возвращаться в прошлое, во времена правления основанной экс-президентом Михаилом Саакашвили партии "Единое национальное движение" (ЕНД).

Гарибашвили во время своего выступления пообещал сторонникам действующей власти, что Саакашвили "надолго" сел в тюрьму, и назвал его изменником страны, так как он отказался от грузинского гражданства, "сбежал из страны", а недавно "воровато пробрался обратно".

В пяти крупных городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави - состоится второй тур выборов мэров. В столице за кресло мэра поборются действующий градоначальник от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе и глава оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия. Соперниками в четырех других городах будут также представители правящей партии и ЕНД. Первый тур муниципальных выборов в Грузии состоялся 2 октября. После подсчета данных с 100% участков правящая партия по пропорциональным спискам набрала 46,75% голосов. На втором месте расположилась партия "Единое национальное движение" с 30,67%.

Перед выборами 2 октября Саакашвили тайно приехал в страну и 1 октября был арестован. Сейчас бывший президент находится в тюрьме города Рустави. Он считает себя политическим заключенным и объявил голодовку. Теперь ему также предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, и это грозит экс-президенту лишением свободы на срок до пяти лет.