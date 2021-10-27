В ЦРУ заявили, что "гаванский синдром" наносит подлинный ущерб здоровью госслужащих США

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Власти США до сих пор не установили причины так называемого гаванского синдрома, но убеждены, что он наносит подлинный ущерб состоянию здоровья американских госслужащих, у которых, предположительно, был выявлен. С таким заявлением выступил в среду директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс.

"Переговорив с десятками и десятками коллег, которые стали жертвами [таких предполагаемых атак], знаю, что люди подвергаются подлинному пагубному воздействию", - отметил Бернс на слушаниях в постоянном специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США.

"И мы относимся чрезвычайно серьезно к каждому донесению [о вероятных новых случаях "гаванского синдрома"]. Знаю, что мои коллеги во всем разведывательном сообществе поступают таким же образом", - подчеркнул руководитель ведомства в Лэнгли.

"Мы предпринимаем экстраординарно энергичные усилия, чтобы добраться до истины в вопросах о том, кто или что может вызывать это", - добавил Бернс.

"Акустические атаки"

Предыдущая вашингтонская администрация утверждала, что в результате некоего внешнего воздействия, названного в американской печати "акустическими атаками", в Гаване с ноября 2016 года пострадали более 40 дипломатов США. Власти Соединенных Штатов возложили на Кубу ответственность за эти инциденты. В сентябре 2017 года США в свете произошедшего отозвали на родину 60% сотрудников своего посольства в Гаване, а затем потребовали от Кубы сократить на 15 человек численность ее дипломатической миссии в Вашингтоне.

Гавана неоднократно отвергала причастность к инцидентам с американскими дипломатами. В октябре 2017 года кубинские эксперты также заявляли, что США могли принять за "акустические атаки" стрекот сверчков или цикад.

В последующие годы появились сообщения о том, что данному воздействию подвергались госслужащие США в ряде других стран. У некоторых из этих людей якобы были выявлены симптомы, которые в США называют "гаванским синдромом".

Бернс признал в интервью американскому Национальному общественному радио 22 июля, что причина недомоганий, названных "гаванским синдромом", не установлена. При этом он утверждал, что не исключает причастности России к предположительно имевшим место атакам на сотрудников разведки и госслужащих США.

Между тем, как упомянула вскользь в конце сентября в своей статье об отзыве резидента ЦРУ из Вены газета The Washington Post, Федеральное бюро расследований (ФБР) США якобы пришло к заключению о том, что данное недомогание имеет психическое, а не физическое происхождение. О том, что ФБР сделало такой вывод, ранее публично не сообщалось.