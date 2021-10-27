Президент Хорватии обвинил ЕС в затягивании вступления страны в Шенген

ЗАГРЕБ, 27 октября. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович обвинил Европейский союз в затягивании вступления его страны в Шенгенское пространство.

"Это [интеграция в Шенген] затягивается [Евросоюзом]", - приводит в среду по итогам переговоров с президентом Мальты слова главы государства национальное телевидение HRT.

Миланович обратился к коллеге из Мальты, чтобы его государство поддержало Хорватию в вопросе вступления в Шенген. При этом лидер страны обвинил ЕС в "прокрастинации (в психологии склонность к постоянному откладыванию дел - прим. ТАСС) и затягивании [вступления страны в Шенгенское пространство]".

По оценке Милановича, Хорватия из-за своего положения находится в неблагоприятной ситуации. "Если хорватская полиция не защищает границу, тогда Хорватия является ненадежной, ленивой, не выполняет своей работы, - обратил внимание президент. - Хорватская полиция делает свою работу и иногда ошибается, превышает свои полномочия, и тогда это то, из-за чего одна часть Европы указывает на Хорватию пальцем. Это несправедливо".

Шенгенская зона включает в себя 26 государств Евросоюза, у которых существует единая система пограничного контроля. Болгария, Кипр, Румыния и Хорватия пока не входят в состав этой группы, но намерены присоединиться к ней. Для утверждения данного решения необходимо одобрение со стороны всех действующих членов Шенгена.