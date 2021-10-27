Представитель Байдена не знает, когда пройдет раунд переговоров с РФ по стратстабильности

ООН, 27 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт не располагает данными о сроках нового раунда переговоров с Россией по стратегической стабильности и советует обратиться к российской стороне.

"Я не знаю", - сказал он, отвечая в среду на вопрос ТАСС о сроках проведения переговоров. На просьбу пояснить, возможны ли консультации до конца 2021 года, спецпредставитель Байдена ответил: "У меня нет представления. Спросите свое правительство".

На саммите в Женеве в июне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден договорились возобновить консультации по стратегической стабильности. С тех пор состоялось два раунда контактов - 28 июля и 30 сентября.