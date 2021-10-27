В ДНР заявили, что Киев пытается спровоцировать эскалацию конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 27 октября. /ТАСС/. Украина стремится к эскалации конфликта на востоке страны и своими действиями пытается спровоцировать республики Донбасса на ответные действия. Об этом в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе заявила глава МИД Донецкой народной республики (ДНР), представитель республики на минских переговорах Наталья Никонорова.

"Украина делает все, чтобы спровоцировать нас на ответные действия. Очевидно, действующая украинская власть под руководством [президента Украины Владимира] Зеленского попросту пытается увести внимание от катастрофической социально-экономической ситуации в данном государстве путем разжигания эскалации в Донбассе. Причем, ради этой цели руководство Украины готово вызывать огонь по своим же военнослужащим", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД ДНР.

Никонорова отмечает, что о стремлении Киева к эскалации свидетельствует, в частности, рост числа обстрелов с украинской стороны, захват киевскими силовиками представителя Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, захват Вооруженными силами Украины села Старомарьевка и другие вопиющие нарушения, которые совершаются в условиях "колоссальной напряженности" на линии соприкосновения.