Белый дом считает, что диалог Байдена и Папы Римского будет конструктивным

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и Папа Римский Франциск обсудят в пятницу в Ватикане проблему бедности, борьбу с вызванным изменением климата кризисом, пандемию COVID-19, их диалог, как ожидается, будет конструктивным. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Президент [Байден] и Папа Франциск согласны, и их мнение совпадает по целому ряду вопросов - бедность, борьба с климатическим кризисом, пандемия COVID-19. Это все чрезвычайно важные вопросы, которые станут центральной частью их обсуждения, когда они встретятся", - отметила пресс-секретарь.

Она напомнила, что в пятницу пройдет уже четвертая встреча Байдена с понтификом. "Мы ожидаем теплый и конструктивный диалог", - подчеркнула Псаки. Ее также спросили, намерен ли Байден обсудить с главой Святого престола проблему абортов. "Вы знакомы с позицией президента. Он поддерживает право женщины на выбор и считает это важным. Папа Римский придерживается иной точки зрения" - сказала она.

Байден вылетает в четверг в Европу, где примет участие в саммите лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго. Первой остановкой второго в истории США президента-католика станет Ватикан. В пятницу Папа Римский Франциск примет на аудиенции американского лидера. Среди католиков в США идет дискуссия о возможности отлучения политиков - в частности Байдена - от причастия за поддержку абортов. Комментируя данную ситуацию, Папа Римский в сентябре заявил, что отказывать в причастии не следует никому, кто считает себя принадлежащим к христианскому вероисповеданию.