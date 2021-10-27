Делегация Пентагона провела в Турции консультации по программе F-35

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Делегация Пентагона провела в Анкаре консультации с турецкой стороной по разрешению разногласий, возникших в связи с исключением Турции из программы создания истребителей F-35 после покупки российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении пресс-службы Пентагона.

Согласно этим данным, представители американского военного ведомства провели в Анкаре "дискуссии по поводу разрешения разногласий относительно оставшихся вопросов после исключения Турции из программы F-35". "Встреча демонстрирует приверженность правительства Соединенных Штатов тому, чтобы уважительно завершить предыдущее участие Турции в программе F-35. Дискуссии были продуктивными, и делегации планируют встретиться вновь в ближайшие месяцы в Вашингтоне, округе Колумбия", - говорится в документе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что главной темой предстоящих переговоров с американским коллегой Джо Байденом в Глазго станет ситуация с истребителями пятого поколения F-35. Президент Турции напомнил, что Анкара заплатила за американские истребители $1,4 млрд. В связи с этим, по его словам, сторонам "придется обсудить, что с этим делать" и "какой будет план по погашению этой суммы" со стороны США.

США, пытаясь оказать давление на Турцию после приобретения ей у России ЗРС С-400, в 2019 году отказались поставлять в эту страну самолеты пятого поколения F-35. Однако это дало обратный эффект - в последнее время регулярно появляется информация, что Анкара рассматривает возможность закупки самолетов нового поколения у Москвы.

В середине октября глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что республика по-прежнему готова рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-35 и Су-57, если Анкаре не удастся договориться с Вашингтоном по вопросу поставок американских истребителей.