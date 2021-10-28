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Представители США и Южной Кореи обсудили вопросы разоружения и нераспространения

Консультации провели первый раз при администрации Джо Байдена

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Заместители глав внешнеполитических ведомств США и Южной Кореи обсудили взаимодействие в сфере нераспространения оружия и вопросы разоружения. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду пресс-службой Госдепартамента США.

Как отмечается в документе, замгоссекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс и замглавы МИД Республики Корея Хам Сан Ук "26 октября провели в Вашингтоне двусторонние консультации высокого уровня по разоружению и нераспространению".

"Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов и договорились продолжить тесное взаимодействие не только в традиционных сферах, таких как нераспространение ядерного, биологического и химического оружия, но и по новым проблемам в сфере безопасности, включая космос", - отметили в Госдепартаменте.

В ведомстве отметили, что данные консультации провели первый раз при администрации президента США Джо Байдена.

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