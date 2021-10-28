Байден примет участие в саммите G20 и конференции по климату

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден вылетает в четверг в Европу, где примет участие во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20) в Риме и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в Глазго, на полях этих форумов он проведет переговоры с главами государств.

Байден, которого будут сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен, намерен обсудить со своими коллегами борьбу с изменением климата, пандемию, рост мировых цен на топливо, механизм налогообложения транснациональных корпораций, а также ситуацию вокруг переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Первой остановкой в рамках поездки в Европу второго в истории США президента-католика станет Ватикан. В пятницу Папа Римский Франциск примет на аудиенции американского лидера. Это уже четвертая встреча Байдена и понтифика, сообщил во вторник журналистам помощник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан. "У них будет возможность просто поразмышлять - у каждого из них - о своем взгляде на то, что происходит в мире, о вопросах политики", - рассказал он. По словам Салливана, Байден и глава Святого престола обсудят, в частности, изменение климата, борьбу с пандемией, вопросы миграции и неравенства в уровне доходов по всему миру. При этом в понедельник в Белом доме американский лидер провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

Среди католиков в США идет дискуссия о возможности отлучения политиков, в частности Байдена, от причастия за поддержку абортов. Комментируя данную ситуацию, Папа Римский в сентябре заявил, что отказывать в причастии не следует никому, кто считает себя принадлежащим к христианскому вероисповеданию.

Восстановление отношений

Одной из ключевых встреч Байдена в Риме станут переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, которые пройдут в пятницу. Речь идет о первой личной беседе глав двух государств с тех пор, как Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более чем €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает национальным интересам Австралии. В ответ Франция обвинила австралийские власти в преднамеренном обмане и подвергла критике действия вашингтонской администрации. На прошлой неделе Байден в телефонной беседе с Макроном заявил, что с нетерпением ожидает встречи со своим французским коллегой, отметил по итогам Белый дом. Президенты двух стран, сообщил Елисейский дворец, подчеркнули важность продолжения работы по укреплению доверия между двумя странами.

Кроме того, хозяин Белого дома проведет в пятницу встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой и итальянским премьер-министром Марио Драги.

В субботу и воскресенье Байден примет участие в мероприятиях и сессиях G20, посвященных экономике и другим важным международным вопросам. По словам Салливана, в выходные глава государства может провести встречи с другими мировыми лидерами на полях саммита, чтобы обсудить вопросы, связанные со сбоями в мировых цепочках поставок, ценами на энергоносители, с ситуацией вокруг Ирана.

Борьба с изменением климата

Затем президент США вылетает в Глазго на конференцию ООН высокого уровня по климату. На COP-26 в начале ноября он также проведет серию переговоров с мировыми лидерами, чтобы обсудить ряд вопросов, включая инициативу "Восстановим мир лучше, чем он был" (Build Back Better World), о которой объявили на саммите Группы семи (G7) в июне.

Ранее хозяин Белого дома обещал к 2030 году сократить выбросы парниковых газов в США на 50% - 52% по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год. Как ожидается, он призовет международное сообщество приложить больше усилий в борьбе с глобальным потеплением. Бывший американский президент Барак Обама также примет участие в конференции.

Как подчеркнул Салливан, Байден в Италии и Великобритании намерен "закрепить прогресс по глобальной минимальной налоговой ставке". 5 июня министры финансов стран Группы семи на встрече в Великобритании достигли договоренности о необходимости введения во всем мире предложенного США минимального налога на прибыль крупных корпораций на уровне не менее 15%. "После многочисленных высказываний в последние недели о состоянии трансатлантических отношений Соединенные Штаты и Европа приступают к этим двум саммитам в согласии и единении по основным аспектам международной повестки", - отметил помощник главы государства.

С начала своего президентства американский лидер отправляется за рубеж во второй раз, летом он уже посещал Европу. В середине июня Байден совершил свою первую зарубежную поездку в качестве главы администрации США. Он принял участие в саммите G7 в Великобритании. После этого он вылетел в столицу Бельгии на встречу НАТО на высшем уровне, затем в Брюсселе состоялся саммит США - ЕС. Кульминацией турне Байдена стала его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.