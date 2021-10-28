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Глава администрации Тайваня заявила, что расширение коммуникации с Китаем было бы полезно

Сторонам необходимо поговорить и попытаться прийти к решению, чтобы мирно сосуществовать, отметила Цай Инвэнь

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Расширение коммуникации между Тайванем и Китаем было бы полезно для устранения разногласий в отношениях. Об этом глава тайваньской администрации Цай Инвэнь заявила в среду в интервью телекомпании CNN.

"Расширение коммуникации было бы полезно, чтобы уменьшить разногласия, - сказала Цай Инвэнь, отвечая на вопрос о перспективах диалога с властями КНР. - Учитывая наши различия в политических системах, мы могли бы сесть и поговорить о них и попытаться прийти к решению, чтобы у нас была возможность мирно сосуществовать".

Диалог между администрацией Тайваня и властями КНР оказался заморожен после прихода Цай Инвэнь к власти в мае 2016 года. Ранее она указывала, что возобновление коммуникаций возможно "только на равноправной основе". Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян ранее указал, что китайские власти "готовы к диалогу для обсуждения будущего нации". По его словам, Пекин будет прилагать непрестанные усилия для окончательного воссоединения материкового Китая с Тайванем.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой подавляющим большинством стран, включая Россию, остров считается одной из провинций КНР.

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