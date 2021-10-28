Пхеньян предостерег Вашингтон от размещения ядерного оружия на Корейском полуострове

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Пхеньян предостерегает Вашингтон от попыток размещения "стратегических ядерных активов" на Корейском полуострове и вокруг него, если США хотят урегулировать проблему денуклеаризации региона. Об этом заявил в среду первый секретарь миссии КНДР при ООН Ким Ин Чхоль, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

По словам дипломата, США ежегодно тратят огромные средства - более $700 млрд - на разработку сверхзвукового оружия, высокоточных управляемых вооружений большой дальности, межконтинентальных баллистических ракет нового поколения, стратегических ядерных бомбардировщиков. "Все это должно будет использоваться против КНДР в будущей войне", - считает представитель миссии КНДР.

"Для того чтобы решить ядерный вопрос Корейского полуострова, США должны обязательно отказаться от своей враждебной политики и двойных стандартов в отношении КНДР, навсегда отказаться от проведения наступательных военных учений и внедрения стратегических ядерных активов на Корейском полуострове и вокруг него", - сказал дипломат. Ким Ин Чхоль не уточнил, о каких типах вооружений идет речь.

Вместе с тем ранее в октябре посол Южной Кореи в Вашингтоне Ли Су Хёк утверждал, что США не рассматривают возможность развертывания своего тактического ядерного оружия в этой республике.