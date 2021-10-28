Бразильские сенаторы передали доклад с обвинениями в адрес президента Генпрокуратуре

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 октября. /ТАСС/. Комиссия Федерального сената Бразилии (верхняя палата парламента) в среду передала генпрокуратуре доклад о борьбе правительства с пандемией, в котором содержатся обвинения в адрес президента страны Жаира Болсонару. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Эта комиссия уже принесла результаты. У нас есть жалобы, начаты уголовные и гражданские процессы, есть чиновники, которые были отправлены в отставку. Получение этих материалов, в которых упомянуты лица, подсудные специальной юрисдикции, позволит нам ускорить оценку событий, которые могут быть признаны наказуемыми деяниями", - приводит пресс-служба слова генпрокурора Аугусту Араса.

У ведомства есть 30 дней на рассмотрение доклада и выдвижение обвинения в отношении главы государства.

Во вторник комиссия Федерального сената Бразилии по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией коронавируса утвердила итоговый доклад, в котором обвинила президента в совершении девяти преступлений. В частности, Болсонару, который практически никогда не появлялся на публике в защитной маске, регулярно общался со сторонниками и участвовал в массовых мероприятиях, вменяется нарушение санитарных мер предосторожности, подстрекательство к совершению преступлений и содействие распространению эпидемии, повлекшей смерть более 600 тыс. человек в Бразилии. Кроме того, за активную пропаганду использования препаратов с недоказанной эффективностью для профилактики и лечения COVID-19, а также за скептическое отношение к вакцинации от коронавирусной инфекции его обвиняют в шарлатанстве и нарушении порядка расходования бюджетных средств.

Парламентарии также сочли, что президент нарушал конституционные права граждан, а его поведение не соответствовало занимаемой должности. В соответствии с бразильским законодательством такого рода нарушения могут стать основанием для начала процедуры импичмента.

Болсонару назвал обвинения в его адрес клоунадой.