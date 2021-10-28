Большинство кандидатов в парламент Японии выступили за использование паспортов вакцинации

ТОКИО, 28 октября. /ТАСС/. Большинство кандидатов в ключевую нижнюю палату парламента Японии, выборы в которую пройдут 31 октября, в той или иной мере поддерживают использование в стране удостоверений, подтверждающих вакцинацию от нового коронавируса. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные опроса, проведенного газетой Yomiuri .

По данным опроса, в той или иной степени использование паспортов вакцинации в стране поддерживают 62% опрошенных, 36% выступили против. Стоит отметить, что среди кандидатов от правящего блока во главе с Либерально-демократической партией (ЛДП) Японии за введение паспортов вакцинации выступили порядка 90% респондентов, а самыми ярыми противниками такой практики выступили кандидаты от оппозиционной Коммунистической партии Японии (КПЯ), 90% которых не поддержали идею об использовании паспортов вакцинации. К настоящему времени двумя компонентами вакцины от нового коронавируса привились более 70% жителей страны с населением почти 126 млн человек.

Опрос Yomiuri проводился с 1 октября, в нем принял участие 1 051 кандидат на предстоящих выборах в парламент.

Паспорта вакцинации

Власти страны в конце июля начали принимать заявки на предоставление специальных паспортов вакцинации местным жителям, привившимся от коронавируса. По мнению японского руководства, использование такого документа не должно привести к дискриминации или принуждению к иммунизации. Согласно заявлениям правительства, в первую очередь подобная практика нужна для того, чтобы упростить проведение профилактических мероприятий по борьбе с инфекцией среди тех, кто путешествует за границу.

Японская ассоциация бизнеса (Кэйданрэн) в июне обратилась к властям с рекомендацией ввести в стране электронные паспорта вакцинации. В организации выразили уверенность, что это необходимо для предотвращения распространения коронавируса и скорейшего восстановления социально-экономической активности общества. Японский бизнес также выступил за то, чтобы привитые получали различные бонусы, включая скидки в кафе и ресторанах. В то же время в Кэйданрэн подчеркивают, что при создании системы паспортов вакцинации необходимо прописать строгий набор правил, который защитил бы от дискриминации тех людей, кто ее еще не прошел.

Парламентские выборы

В Японии 19 октября началась избирательная кампания на выборах, в ходе которых будут распределены 465 мест в нижней палате парламента. 289 из них будут определены по итогам голосования за конкретного кандидата в одномандатных округах, еще 176 - на основе пропорционального партийного голосования в 11 регионах. Правящая коалиция во главе с ЛДП сейчас контролирует 305 мест в Палате представителей, Конституционно-демократическая партия - 112. Коммунистическая партия занимает 12 кресел, Партия японского возрождения - 11, Народно-демократическая партия - 10. Остальные мандаты распределены между остальными партиями либо считаются вакантными.

В случае победы ЛДП и правительство смогут приступить к реализации озвученных ранее мер по восстановлению экономики Японии, которая пострадала от пандемии коронавируса. Новый премьер-министр Фумио Кисида намерен поддержать бизнес и малоимущих, упрочить положение среднего класса и стимулировать потребление. Глава правительства также заявлял о необходимости укрепления оборонных возможностей страны.