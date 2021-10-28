Эксперт: союзники США не верят лозунгу Байдена, что "Америка вернулась" на мировую арену

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Союзники США, как практически и все остальные страны мира, в настоящий момент не готовы согласиться с лозунгом американского президента демократа Джо Байдена, который после своего вступления в должность заверял, что "Америка вернулась" на мировую арену после четырех лет политики республиканца Дональда Трампа, ставившего на первое место интересы самих США. Такое мнение выразил в среду в комментарии агентству Bloomberg в преддверии поездки американского лидера в Европу, где он примет участие во встрече лидеров стран Группы двадцати (G20), американский внешнеполитический аналитик, основатель и президент международной исследовательско-консалтинговой фирмы Eurasia Group Иэн Бреммер.

"Когда Байден стал президентом, его главным лозунгом было: "Америка вернулась". Союзники так не думают. Китай и Россия тоже так не думают. Почти никто не готов принять эту формулировку", - уверен эксперт. По его мнению, поездка Байдена на саммит не предвещает быть веселой или легкой, и Байдену также не стоит ожидать слишком дружественного приема.

Как отмечает само агентство Bloomberg, изначальный оптимизм союзников США, ожидавших, что Байден откажется от подхода своего предшественника Трампа, который предпочитал на международной арене все делать самостоятельно и с оглядкой лишь на интересы Вашингтона, в настоящий момент сошел на нет. Это было вызвано как "катастрофическим выводом войск из Афганистана", так и другими действиями Вашингтона, которые вызвали отчуждение со стороны союзников, как, например, соглашение о партнерстве США с Австралией и Великобританией (AUKUS), в результате которого Австралия разорвала контракт по подводным лодкам с Францией. Страны мира также не уверены в готовности США помогать международному сообществу в борьбе с пандемией и разочарованы "дипломатическими конфликтами - начиная от Анкары и заканчивая Пекином". Все это привело к тому, что "мировые столицы вновь подозревают, что президент США больше озабочен внутренней политикой и собственными интересами США, чем глобальными проектами", пишет агентство.

Байден вылетает в четверг в Европу, где примет участие во встрече лидеров стран Группы двадцати в Риме 30-31 октября и 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) в шотландском Глазго, которая начнет свою работу 1 ноября. На полях этих форумов он проведет переговоры с главами государств. Хозяин Белого дома, которого будут сопровождать госсекретарь Энтони Блинкен и министр финансов Джанет Йеллен, намерен обсудить со своими коллегами борьбу с изменением климата, пандемию, рост мировых цен на топливо, механизм налогообложения транснациональных корпораций, а также ситуацию вокруг переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.