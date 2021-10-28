Спецпредставитель ОБСЕ призвал не допускать дальнейшей эскалации в Донбассе

КИЕВ, 28 октября. /ТАСС/. Специальный представитель председателя ОБСЕ на Украине и в контактной группе (КГ) по урегулированию ситуации в Донбассе посол Микко Киннунен призвал все стороны конфликта придерживаться своих обязательств и не допускать эскалации. Такое заявление он сделал по итогам очередных встреч КГ и ее подгрупп в формате видеоконференций.

"Специальная мониторинговая миссия (СММ) сообщила об усилении напряженности вдоль линии соприкосновения и об увеличении присутствия тяжелой техники в зоне отведения сил и средств. Поднимая вопросы, связанные с использованием запрещенного оборудования и систем вооружения, я призвал все стороны придерживаться своих обязательств и не допускать дальнейшей эскалации", - цитирует посла в четверг офис ОБСЕ в Киеве.

По убеждению Киннунена, "беспрецедентные ограничения и раздражение, с которыми СММ столкнулась на прошлой неделе, недопустимы, поскольку эти и другие препятствия ставят под угрозу выполнение миссией ее мандата".

Киннунен сообщил, что подгруппа по безопасности обсудила задержание 13 октября представителя Луганской народной республики на участке разведения Золотое - Первомайск. "Участники не пришли к единому мнению о том, как укрепить взаимное доверие", - отметил посол. Он считает, что относительно задержанного "важна прозрачность в отношении его статуса, а также соблюдение норм международного гуманитарного права и прав человека".

Посол напомнил, что в четверг исполнится ровно год с момента, как КГ поручила подгруппе по политическим вопросам срочно разработать проект плана действий на основе письменных предложений всех участников в соответствии с минскими соглашениями. "Я с сожалением отмечаю, что продолжающиеся разногласия по процедурным вопросам пока что не позволили политической подгруппе рассматривать по существу вопросы, связанные с разработкой единого плана действий", - отметил Киннунен.

Говоря о работе гуманитарной подгруппы, он сообщил, что обсуждалась ситуация вокруг пропавших без вести. По словам посла, стороны также обменялись мнениями об открытии новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и взаимном освобождении удерживаемых лиц.

Обсуждения в экономической подгруппе были сосредоточены на вопросах водоснабжения, в частности, на тарифах и юридических аспектах поставок воды в неподконтрольные Киеву районы. Участники также обсудили недавние ограничения на поездки и их возможное влияние на возможность пенсионеров получать пенсию на подконтрольной Киеву территории, добавил спецпредставитель ОБСЕ.