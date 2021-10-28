CNN: Белый дом окажет содействие экологическим планам Байдена независимо от Конгресса

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Белый дом готовится принять ряд мер и постановлений с целью оказания содействия достижению климатических целей, определенных президентом Джо Байденом, независимо от того, как данная повестка будет продвигаться в Конгрессе США. Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в среду вечером телеканал CNN.

Речь идет о заявленных в апреле Байденом планах сократить к 2030 году выбросы парниковых газов в США на 50-52% по сравнению с аналогичными показателями за 2005 год. Обсуждение этой программы в Конгрессе застопорилось, и в администрации президента решили продвигать ее самостоятельно через принятие исполнительных и нормативных актов для федеральных ведомств, а также путем стимулирования партнерства на федеральном и местном уровнях в противодействии изменению климата.

Соответствующая повестка в настоящее время разрабатывается советником Белого дома по климатическим вопросам Джиной Маккарти и некоторыми членами администрации, о чем, как стало известно телеканалу, Маккарти и глава Национального экономического совета Белого дома Брайан Диз рассказали в понедельник на встрече с представителями экологических групп и движений.

Сроки принятия указанных мер пока не определены, но о них может быть объявлено во время или по завершении предстоящей в городе Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26), в которой примет участие Байден.

Белый дом не раскрывает детали разрабатываемого им плана. По данным же CNN, администрация, в частности, намерена представить новые нормативные акты для Агентства по охране окружающей среды по прекращению утечек метана при добыче нефти и газа и предложения по снижению вредных выбросов при работе энергетических установок. Как отмечает телеканал, также планируются расширение и углубление экологического партнерства США с другими странами и проведение встреч по указанным вопросам с губернаторами штатов. Последние изначально предполагалось провести до конференции в Глазго, но по ряду причин этого сделать не удалось.