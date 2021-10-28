Глава Мюнхенской конференции предостерег от вывоза из ФРГ атомного оружия США

БЕРЛИН, 28 октября. /ТАСС/. Глава Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер считает, что вывоз ядерных авиабомб США из Германии обернется дестабилизацией ситуации в Европе. Об этом он заявил в интервью агентству DPA, которое опубликовано в четверг.

Он предположил, что в таком случае "более активную роль" захотела бы играть Польша и начала бы настаивать на размещении такого оружия на своей территории. "Я предполагаю, что последствия были бы катастрофичными. НАТО бы в таком случае еще сильнее бы приблизилась к России", - сказал эксперт. Ишингер считает, что в Германии, требуя вывоза американских ракет, не учитывают этот момент.

В ФРГ сейчас ведутся переговоры о будущем коалиционном правительстве. В них участвуют Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия. Социал-демократы и "зеленые" в разное время высказывались в пользу вывоза американских ракет.

Cогласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР. Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских тактических ядерных авиабомб B-61, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.