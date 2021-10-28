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Белоруссия направила в 2021 году в Россию свыше 4 тыс. просьб об оказании правовой помощи

Кроме того, с начала года в РФ направлено 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Белоруссия в этом году направила в Российскую Федерацию свыше четырех тысяч просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам. Об этом говорится в материалах, подготовленных к проходящей в четверг рабочей встрече генеральных прокуроров Белоруссии и РФ Андрея Шведа и Игоря Краснова.

"Основной объем правовой помощи по уголовным делам - 78,8% - запрошен именно у Российской Федерации", - отметили в Генпрокуратуре Белоруссии.

По ее данным, с начала 2021 года в Россию направлено 154 ходатайства о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора. "Направлено также свыше 4 тыс. просьб об оказании правовой помощи по уголовным делам", - проинформировали в белорусской генпрокуратуре.

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