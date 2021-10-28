Лукашенко попросил Россию помочь в расследовании о дела о геноциде белорусов в годы войны

МИНСК, 28 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время. Свое предложение он огласил в четверг на встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым.

"Вы знаете, что мы развернули очень серьезную работу по признанию геноцида белорусского, советского народа на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. По предложению генерального прокурора идет масштабная работа. Знаю, что, когда мы обращаемся, россияне нам всегда оказывают содействие и поддержку. Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Глава государства предположил, что Минск и Москва при расследовании дела о геноциде не остановятся только на Белоруссии. "Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - отметил он. Лукашенко считает важной совместную работу Белоруссии и РФ по вопросам сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны. "Мы должны в этом направлении работать, чтобы всем этим мерзким и пакостным показать, какую роль сыграл советский народ в годы Второй мировой, Великой Отечественной войн, защищая свой суверенитет, безопасность и права человека, свободы, как они любят сейчас говорить", - сказал Лукашенко.

В апреле 2021 года Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело о геноциде белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Ведомство планирует поставить в рамках международных договоров вопрос о выдаче ряда преступников, которые еще живы, и уже запросила у России, Германии и других стран правовую помощь в расследовании этого дела. Литва и Латвия отказали в оказании помощи. Россия ранее выразила готовность оказать содействие в расследовании уголовного дела о геноциде.