Защита Ассанжа сообщила о риске его самоубийства в случае выдачи в США

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Защита основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа считает, что у их подзащитного остается высоким риск совершения самоубийства в случае его выдачи в США, поэтому экстрадировать его нельзя. Об этом заявил в четверг в Высоком суде Лондона адвокат австралийца Эдвард Фицджеральд.

"Существует такой уровень психологических расстройств и риска суицида, что он не может быть выдан. Это гуманитарное основание", - сказал он. Юрист считает, что на заявления Минюста США о том, что Ассанжу будет оказана психологическая помощь, а также иные заверения полагаться нельзя. "Этих гарантий недостаточно", - сказал Фицджеральд.

Он также обратил внимание на то, что, будучи отправленным в другую страну, основатель WikiLeaks окажется оторванным от своей семьи, которая оказывает ему поддержку. Это, по словам юриста, немедленно повысит риск совершения им суицида.

В начале января Вестминстерский магистратский суд постановил, что выдача основателя WikiLeaks американским властям будет противоправной, так как страдающий аутизмом и клинической депрессией Ассанж готов совершить самоубийство и приведет свой план в исполнение, если окажется в американской тюрьме. Американская сторона подала апелляцию на это решение, которое сейчас и рассматривается в лондонском суде. Двухдневное заседание проходит под председательством лорда - главного судьи Иэна Барнетта и лорда-судьи Тимоти Холройда. Накануне свои аргументы привел королевский адвокат Джеймс Льюис, представляющий интересы США.

В частности, он представил четыре гарантии, которые, по мнению Вашингтона, могут склонить британский суд в его сторону в деле об экстрадиции Ассанжа. Так, американская сторона гарантировала, что к основателю WikiLeaks не будут применены специальные административные меры, которые ограничили бы посещения его в пенитенциарном заведении и общение с другими заключенными. Ассанж также не будет помещен в исправительную тюрьму максимально строго режима исполнения наказаний в "Флоренс" штате Колорадо, если только после выдачи в США он не совершит дополнительно чего-то такого, что потребует подобных мер, ему будет оказываться клиническая и психологическая помощь. К тому же американская сторона пообещала, что в случае обвинительного приговора Ассанж получит возможность отбывать тюремный срок на родине в Австралии.

О деле Ассанжа

В отличие от первого дня заседаний, в четверг Ассанж не присоединился к заседанию по видеосвязи из лондонской тюрьмы Белмарш. Здесь австралиец содержится с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в Лондоне отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет.

В Соединенных Штатах австралийцу, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Прения сторон завершатся в четверг, а решение, как ожидается, будет опубликовано позднее.