Лидеры АСЕАН не поднимают вопрос об исключении Мьянмы из организации

СИНГАПУР, 28 октября. /ТАСС/. Лидеры Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) не ставят вопрос об исключении Мьянмы из состава блока и намерены продолжать содействовать урегулированию кризиса в этой стране. С таким заявлением выступил в четверг на пресс-конференции султан Брунея Хассанал Болкиах, подводя итоги председательства в АСЕАН, которое завершилось серией саммитов.

"Мьянма является частью семьи АСЕАН, и вопрос дальнейшего участия не поднимается", - отметил монарх. "Мы всегда будем рядом с Мьянмой и намерены продолжать предлагать помощь для выполнения достигнутых [в апреле] договоренностей по выходу из кризиса", - указал глава государства. Он также сказал, что "на этих саммитах для Мьянмы было зарезервировано вместо, подчеркивая принцип АСЕАН о невмешательстве во внутренние дела других стран".

Ранее главы МИД Ассоциации договорились не приглашать на нынешние саммиты главкома вооруженными силами старшего генерала Мин Аун Хлайна, а вместо него страну должен был представлять один из дипломатов. Однако военное руководство Мьянмы отвергло данное предложение.

Султан Брунея, выступая на церемонии закрытия, отметил, что "нынешний год стал трудным для АСЕАН, поскольку страны региона продолжают преодолевать последствия пандемии коронавируса, особенно в условиях появления новых штаммов". "Несмотря на это, региональный блок продолжает прогрессировать благодаря совместным усилиям", - добавил он.

Второй год подряд саммиты АСЕАН и партнеров по диалогу прошли в режиме видеоконференции. После Брунея председательство в блоке перешло на основе ротации к Камбодже.