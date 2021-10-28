Разведка в Сеуле утверждает, что КНДР вновь запустила ядерный реактор в Йонбёне

СЕУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Национальная разведывательная служба Республики Корея (НРС) заявила, что КНДР вновь запустила экспериментальный ядерный реактор в ядерном центре в Йонбёне (провинция Пхёнан-Пукто). Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap.

По данным южнокорейской разведки, установки реактора по переработке отработанного ядерного топлива работали с февраля по июль этого года.

НРС считает, что деятельность реактора направлена на получение оружейного плутония и укрепление ядерного потенциала республики.

В 2018 году КНДР согласилась полностью остановить этот реактор. В августе этого года газета The Wall Street Journal сообщила, что КНДР, вероятно, возобновила работу реактора.

В центре в Йонбёне расположены объект по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт, построенный специалистами КНДР в 1986 году. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.