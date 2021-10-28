Россия и АСЕАН обеспокоены развитием ситуации в Мьянме

СИНГАПУР, 28 октября. /ТАСС/. Россия и Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выразили обеспокоенность развитием ситуации в Мьянме, призвав страну к выполнению апрельских договоренностей. Об этом говорится в распространенном заявлении по итогам саммита РФ - АСЕАН, прошедшего в четверг в режиме видеоконференции.

"Мы обсудили последние события в Мьянме и выразили озабоченность ситуацией в стране, включая сообщения о жертвах и насилии, - подчеркивается в тексте. - Мы также слышали призывы к освобождению политических заключенных, в том числе иностранцев".

Вместе с тем АСЕАН и РФ призвали Мьянму, чьи представители в этот раз не участвуют в саммитах блока, выполнить апрельские обязательства. Речь идет в том числе о немедленном прекращении насилия и проявлении максимальной сдержанности всеми сторонами.

"Должен начаться конструктивный диалог между всеми заинтересованными сторонами для поиска мирного решения в интересах народа, - подчеркивается в заявлении. - Мы приветствовали усилия специального посланника председателя АСЕАН по Мьянме и призвали все заинтересованные стороны в Мьянме быстро и в полной мере реализовать договоренности, в том числе путем содействия его визиту в республику".

Лидеры также приветствовали оказание гуманитарной помощи народу Мьянмы и неизменную поддержку со стороны внешних партнеров блока, включая Россию, для скорейшего выполнения договоренностей.

Военное командование Мьянмы 1 февраля объявило о введении на год чрезвычайного положения и смещении гражданского руководства страны. Представители армии объяснили это масштабными фальсификациями, которые, как они утверждают, произошли на прошедших в ноябре 2020 года всеобщих парламентских выборах. С начала февраля в стране продолжаются выступления против смещения гражданского правительства.