Талибы запретили музыку в отелях и ресторанах провинции Бадахшан

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) запретило музыку и курение во всех отелях и ресторанах северо-восточной провинции Бадахшан. Об этом сообщило в четверг местное информационное агентство Afghan Voice Agency (AVA).

"Вчера состоялось собрание с представителями отелей и ресторанов региона, на котором были объявлены новые правила ведения их деятельности. Отныне в гостиницах Бадахшана запрещено совместное пребывание мужчин и женщин, наличие музыки, курение и несоблюдение графика намазов", - приводит агентство слова назначенного талибами начальника департамента информации и культуры в указанном регионе Муазаддина Ахмади.

Как уточнил представитель радикалов, все решения были согласованы с недавно созданным министерством исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналогом существовавшего в 1996-2001 годах (когда талибы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Повеление благого и запрет предосудительного".

Ранее представители "Талибана" запретили в северной провинции Балх курение и просмотр телевизионных программ, а в южном регионе Кандагар - появление в эфире радио и телевидения женщин-ведущих, а также трансляцию музыки. Кроме того, воссозданная в Афганистане исламская "полиция нравов" установила правила проведения свадеб в стране, которые, в частности, теперь запрещают наличие живой музыки во время торжеств и пребывание в одном помещении мужчин и женщин.

Находясь у власти в Афганистане в 1996-2001 годах, талибы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны. Помимо этого, был введен запрет на пение и танцы во время свадебных церемоний, из-за чего многие местные музыканты и танцоры были вынуждены бежать в соседние страны.