Посла Франции вызовут в МИД Великобритании после задержания судна

ЛОНДОН, 28 октября. /ТАСС/. Посол Франции в Великобритании Катрин Колонна будет вызвана в МИД Соединенного Королевства на фоне задержания британского рыболовецкого судна Cornelis Gertjan во французских водах. Об этом сообщила в четверг глава МИД Великобритании Элизабет Трасс.

"Я поручила замминистра иностранных дел Венди Мортон вызвать французского посла в Великобритании для объяснения разочаровывающих и непропорциональных угроз против Соединенного Королевства и островов в проливе Ла-Манш", - указала руководитель британского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Агентство PA сообщило, что решение о вызове в МИД французского посла было принято на министерской встрече под председательством представителя премьер-министра королевства Бориса Джонсона по Brexit и международной политике Дэвида Фроста. "К нашему сожалению, французское правительство на протяжении длительного периода времени использовало язык конфронтации в этом вопросе, что затрудняет поиск выхода из сложившейся ситуации", - цитирует агентство знакомого с ходом переговоров источника. По мнению Лондона, предпринятые Парижем меры по задержанию британского судна "не совместимы с международным правом", что было "также доведено до Еврокомиссии".

Ранее французский министр по делам моря Анник Жирарден сообщила, что в среду морская жандармерия при осуществлении стандартных проверок в Ла-Манше составила протоколы о нарушениях в отношении двух британских рыболовецких судов. По ее словам, экипаж первого судна получил предупреждение, так как не подчинился требованиям жандармов, которые намеревались подняться на его борт с целью осмотра. Второе было направлено в порт Гавра и передано правоохранительным органам, так как у него не было разрешения на лов рыбы.

Суть претензий

Спор Великобритании и Франции о лицензиях для рыболовов значительно обострился в последние дни. В Париже заявляют, что французским рыбакам было предоставлено вдвое меньше разрешений на осуществление лова в водах Джерси, чем они требовали. Французская сторона заявила о готовности со 2 ноября ввести санкции в отношении Лондона, если "британская политика в сфере рыбной ловли не будет изменена". Они предусматривают ужесточение правил ввоза товаров из Великобритании во Францию, а также запрет на выгрузку морепродуктов с британских судов в портах Франции, а в перспективе также "энергетические меры, связанные с электроснабжением Нормандских островов".

Фрост в среду сообщил, что Лондон будет требовать от Парижа разъяснений и с их учетом "принимать решения о том, какие действия необходимы далее". С точки зрения Лондона, введение ограничительных мер противоречило бы торговому соглашению, которое подписали королевство и ЕС, а также международному праву. Лондон также пообещал дать "адекватный и тщательно выверенный" ответ на санкции, если они будут введены. Британская сторона заявляет, что полностью соблюдает договоренности с ЕС и одобрила 98% запросов, поданных рыболовами из Евросоюза, хотевшими осуществлять промысел в водах Великобритании.