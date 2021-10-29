В Бразилии депутата лишили мандата за дезинформацию об электронных урнах для голосования

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 октября. /ТАСС/. Высший избирательный суд (ВИС) Бразилии лишил мандата депутата Фернанду Франсискини за распространение недостоверной информации о фальсификациях с электронными урнами для голосования на выборах 2018 года. Об этом сообщила в четверг пресс-служба судебной инстанции.

"Шестью голосами против одного пленум ВИС отозвал мандат и лишил права избираться депутата от штата Парана Фернанду Франсискини, избранного в 2018 году, за распространение ложных новостей, направленных против системы электронного голосования", - говорится в сообщении.

По данным суда, в день выборов Франсискини провел прямую трансляцию в социальных сетях, во время которой сказал, что две электронные урны были взломаны и не принимали голоса за Жаира Болсонару, который по итогам волеизъявления стал президентом Бразилии. "Во время трансляции он также утверждал, что урны были изъяты и что он видел документы ВИС, которые подтверждали фальсификации", - отмечает пресс-служба. Позднее утверждения Франсискини были опровергнуты.

Экс-депутат, лишенный права участвовать в выборах до 2026 года, состоит в Социал-либеральной партии, от которой в 2018 году выдвигался Болсонару. Действующий президент Бразилии сам неоднократно говорил о недоверии к существующей системе голосования с использованием исключительно электронных урн.