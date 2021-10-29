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СМИ: тайваньские сепаратисты понесут наказание, несмотря на помощь США

Лидер тайваньского региона Цай Инвэнь ранее подтвердила, что американские войска присутствуют на острове в целях подготовки военных

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Глава нынешней тайваньской администрации Цай Инвэнь и все "тайваньские раскольники" понесут наказание, несмотря на защиту США. Эту позицию обозначила в пятницу газета Global Times, отражающая мнение военно-политических кругов материкового Китая.

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"В интервью CNN, распространенном в четверг, лидер тайваньского региона Цай Инвэнь впервые подтвердила, что войска США присутствуют на острове в целях подготовки [тайваньских военных]", - напоминает издание в статье, размещенной на первой полосе. "Как считают эксперты, это провокационное объявление призвано показать тайваньским раскольникам, что они якобы получили защиту со стороны США. Однако в действительности у них нет никаких шансов избежать наказания", - предупреждает Global Times.

"Если принять во внимание решимость 1,4 млрд китайцев и мощь материкового Китая, то нет шансов на то, что присутствие военных США на острове отменит решение тайваньского вопроса - судный день для тайваньских раскольников и воссоединение Китая", - пишет пекинское издание со ссылкой на "материковых аналитиков".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает остров одной из провинций КНР.

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