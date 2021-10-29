СМИ: похищенные в Гаити миссионеры живы

ГАВАНА, 29 октября. /ТАСС/. Миссионеры из США и Канады, похищенные в Гаити злоумышленниками, живы. Об этом в четверг сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на источник в Центральном управлении судебной полиции.

"Ведутся переговоры об освобождении [захваченных] иностранцев. У нас имеются доказательства, что все похищенные живы", - сообщил источник. Усилия по освобождению заложников осуществляются при содействии агентов Федерального бюро расследований США.

Злоумышленники, похитившие 17 миссионеров, заявили, что убьют их, если требование выплатить выкуп в размере $17 млн не будет выполнено. Помимо миссионеров и членов их семей, в заложниках также находится местный водитель автобуса, перевозивший их в аэропорт.

17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых 16 граждан США и один канадец, были похищены 16 октября в гаитянской столице Порт-о-Пренс. Они находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт.

По данным Центра анализа и исследований в области прав человека, с начала года в Гаити зарегистрировано 782 случая захвата заложников злоумышленниками. Ситуация в сфере безопасности в стране ухудшилась после убийства в ночь на 7 июля президента Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.