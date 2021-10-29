Правительство Украины предложило Зеленскому ввести для иностранцев в армии звание "рекрут"

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Кабинет министров Украины предлагает главе государства Владимиру Зеленскому ввести звание "рекрут" в вооруженных силах страны для иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минобороны страны.

"Правительство поддержало изменения в положение о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства. Иностранцам и лицам без гражданства, поступившим на службу, не имея при этом званий, присваивается первоначальное звание "рекрут". Все дальнейшие звания таким военнослужащим смогут присваивать до "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта", - отмечается в сообщении.

Предлагается также установить для лиц сержантского и старшинского составов, которые проходят военную службу, такие сроки выслуги в военном звании: младшего сержанта (старшины 2-й статьи) - один год, сержанта (старшины 1-й статьи) - два года; старшего сержанта, главного сержанта, штаб-сержанта, мастер-сержанта, старшего мастер-сержанта (главного старшины, главного корабельного старшины, штаб-старшины, мастер-старшины, старшего мастер-старшины) - три года. Срок выслуги в военном звании главного мастер-сержанта (главного мастер-старшины) предлагается не устанавливать.

Отмечается, что во время действия особого периода для военнослужащих по их желанию срок прохождения военной службы по новому контракту может быть продлен на срок от одного до 10 лет, но не более чем до достижения предельного возраста пребывания на военной службе.

До 2025 года Вооруженные силы Украины планируют укомплектовать кадровыми военными на 80-90% и военными, подписавшими контракт на службу в резерве, на 10-20%.