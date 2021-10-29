В Литве за сутки вытеснили в Белоруссию 186 мигрантов

ВИЛЬНЮС, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники погранслужбы Литвы за сутки вытеснили обратно в Белоруссию более 180 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, которые пытались проникнуть в балтийскую республику. Об этом сообщила в пятницу Служба охраны госграницы при МВД Литвы.

"Незаконно попасть в Литву в нескольких приграничных районах пытались 186 нелегальных мигрантов - максимальное число с 4 августа, нарушители были вытеснены в Белоруссию", - отмечается в сообщении.

Как утверждает ведомство, специальные средства и оружие при этом пограничниками не применялись.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции.