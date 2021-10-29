СМИ: Израиль арестовал одного из лидеров объявленных террористическими палестинских НКО

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 октября. /ТАСС/. Израильские силовики арестовали в пятницу высокопоставленного активиста радикальной группировки "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП), входившего в руководство палестинских некоммерческих организаций (НКО), объявленных террористическими Израилем на прошлой неделе. Об этом сообщает радио Kan со ссылкой на палестинские источники.

По данным радиостанции, в ходе ночного рейда в городе Рамалла на Западном берегу Иордана был арестован 78-летний Башир аль-Хири, ранее отбывавший срок в израильской тюрьме. Kan указывает, что он входил в руководство ряда организаций, в том числе палестинского "Союза комитетов сельскохозяйственных рабочих". Это одна из шести палестинских НКО, признанных 22 октября приказом министра обороны Израиля Бени Ганца террористическими за связь с радикальной группировкой НФОП. Пресс-служба израильского Минобороны заявила в тот же день, что эти НКО "представляют собой сеть организаций, действующих на международном уровне под прикрытием от имени НФОП, обеспечивая поддержку деятельности фронта и достижение его целей".

Кроме "Союза комитетов сельскохозяйственных рабочих" в список вошли "Союз комитетов палестинских женщин", "Ассоциация поддержки заключенных и прав человека", "Бисанский центр исследований и разработок", "Организация Аль-Хак" и "Международная организация защиты детей - Палестина". В Минобороны Израиля заявили 22 октября, что "названные организации контролируются высшим руководством НФОП", а "активисты фронта, включая причастных к террористической деятельности, нанимаются в них на управленческие должности".

По утверждениям пресс-службы министерства, "эти НКО получали крупные суммы денег от европейских стран и международных организаций, используя различные способы подделки и обмана", а их часть использовалась "для выплат семьям заключенных и убитых террористов" и "пропаганду террористической деятельности", включая распространение идеологии НФОП в Иерусалиме.