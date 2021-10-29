ЕС призвал Украину расследовать стрельбу снайперов в Киеве и трагедию в Одессе в 2014 году

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель Евросоюза по правам человека Имон Гилмор призвал Украину расследовать трагедию в Одессе в 2014 году, когда от пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек, а также события на "майдане".

"Есть проблемы по расследованиям событий на "майдане", я встречался с семьями тех, кто был убит там. А также событий в Одессе (речь о событиях 2 мая 2014 года - прим. ТАСС.), в этих расследованиях должен быть достигнут прогресс", - сказал он в опубликованном в пятницу интервью агентству РБК-Украина.

Он также считает, что "было бы очень полезно, если бы Украина ратифицировала Стамбульскую конвенцию (международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье - прим. ТАСС)". " Украина обязалась это сделать, чем раньше, тем лучше", - отметил Гилмор. "Второе - ратификация Римского статута Международного уголовного суда, опять-таки страна взяла на себя такое обязательство", - добавил спецпредставитель ЕС.

Трагедия в Одессе и дело "майдана"

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны "майдана" напали на палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях, по официальным данным МВД Украины, погибли 48 человек, более 240 получили ранения. Все погибшие - сторонники "антимайдана". Видимо, по этой причине никто за эти смерти ответственности не понес. Уголовное преследование коснулось только тех, кто противостоял радикалам. Власти объявили зачинщиками беспорядков исключительно сторонников "антимайдана". Однако продолжавшееся несколько лет следствие так и не смогло доказать в суде их вину. В результате все, кого удалось изначально задержать, были оправданы по этому делу.

Украина 21 ноября будет отмечать День достоинства и свободы. Появление даты связано с тем, что в этот день в 2013 году в центре Киева, в том числе на площади Независимости начались массовые протесты, которые закончились гибелью людей и государственным переворотом в стране. Самым трагическим днем стало 20 февраля 2014 года, когда на Институтской улице в Киеве началась стрельба неустановленных лиц, в том числе снайперов, в результате которой погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18-20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших были и бойцы спецподразделения "Беркут". По разным оценкам, за время противостояния в Киеве зимой 2014 года погибли от 18 до 23 представителей силовых структур. Еще 919 силовиков считаются пострадавшими, 140 из них получили огнестрельные ранения. Расследование дела "майдана" продолжается до сих пор. Следствие так и не нашло тех, кто спровоцировал массовое убийство.