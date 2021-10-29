США призвали союзников снять ограничения на поставки летального оружия Украине

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. США призывают союзников и партнеров снять ограничения на поставки Украине летального оружия оборонного характера. Об этом заявила помощник министра обороны США Лора Купер в ходе онлайн-мероприятия "Усилия США в сфере безопасности и обороны в регионе Черного моря", проведенного Центром стратегических и международных исследований.

"Самая первая вещь, которую я хотела бы упомянуть - это то, что все союзники должны снять свои ограничения на поставку летальной оборонной помощи", - цитирует Купер агентство Укринформ. "У нас есть ряд союзников, имеющих эти ограничения - некоторые из них касаются их программ оборонной помощи, но у некоторых также есть ограничения по продаже. Я считаю, что Украина должна иметь возможность покупать средства, которые ей нужны для собственной защиты", - считает представитель Пентагона.

Она подчеркнула, что Украина продолжает находиться в фокусе внимания США, и Вашингтон "продолжит обеспечивать помощь в сфере обороны для Украины, в которой она нуждается для своей защиты".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкой прессе раскритиковал Германию за то, что она с 2014 года отказывается предоставлять военную помощь Украине. Он указал, что Киев готов купить у Берлина штурмовые винтовки, радиооборудование и бронетехнику. Однако министр иностранных дел Германии Хайко Маас, поясняя позицию страны, отмечал, что конфликт на востоке Украины "может быть решен только политическими средствами". По его словам, это останется ориентиром взаимодействия Германии с Украиной, "и никаких изменений не будет: поставки оружия не помогут".