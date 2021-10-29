В ЕС потребовали открыть все пункты пропуска в Донбассе

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Спецпредставитель ЕС по правам человека Имон Гилмор заявил, что все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в Донбассе должны возобновить работу и пандемия не может быть поводом для их закрытия.

"Есть и вопросы с КПВВ. Ковид - это не оправдание для их закрытия. Это может быть поводом для ограничения числа тех, кто пересекает КПВВ, но это открытая местность <...> Поэтому я не воспринимаю такой аргумент", - сказал Гилмор в опубликованном в пятницу интервью агентству РБК-Украина.

По его мнению, закрытые КПВВ - это прежде всего наказание для людей по обе стороны линии соприкосновения, "лишение их права контактировать со своими семьями и получать услуги, которые им нужны, заниматься бизнесом и т.д." "Люди, которые там страдают, особенно жители неподконтрольных (Киеву) территорий, должны иметь доступ к другой части страны. Это должно прекратиться, и КПВВ должны быть открыты", - отметил спецпредставитель ЕС.

На линии разграничения между ДНР и подконтрольной Киеву территорией существуют четыре пропускных пункта, но в условиях карантинных ограничений в связи с распространением коронавируса сейчас действует только один - "Новотроицкое - Еленовка". Там организован гуманитарный коридор, который работает по понедельникам и пятницам. В Луганской области действует лишь один пункт пропуска - в населенном пункте Станица Луганская. В 2020 году были приняты решения об открытии еще двух КПВВ, но позднее, как заявляют представители республик Донбасса, переговоры с украинской стороной на эту тему зашли в тупик.