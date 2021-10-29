СМИ: на Филиппинах ликвидирован лидер местного отделения ИГ

БАНГКОК, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Филиппин (ВС) ликвидировали лидера местного отделения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещено в РФ) Салахуддина Хассана. Об этом в пятницу сообщил информационный портал Philstar со ссылкой на представителя ВС.

"Его должны были арестовать, но операция была сорвана из-за его сопротивления. Произошло короткое столкновение", - сказал представитель ВС.

По данным издания, операция по его задержанию прошла в провинции Магинданао. При задержании погибла жена террориста, также состоящая в рядах террористической группировки.

Как сообщает информационный портал, власти объявили Салахуддина Хассана в розыск за организацию более 30 терактов, включая взрывы на ночном рынке в городе Давао в сентябре 2016 года и в торговом центре в городе Котабато в декабре 2018 года.