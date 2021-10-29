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Джонсон и Моравецкий обсудили углубление сотрудничества в сфере обороны и безопасности

Премьер-министр Великобритании заявил, что ожидает встретиться с польским коллегой на 26-ой Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обсудил со своим польским коллегой Матеушем Моравецким укрепление сотрудничества между странами в области обороны и безопасности. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства, распространенном в пятницу по итогам телефонных переговоров лидеров двух стран.

"Лидеры обсудили британо-польские отношения и согласились с их значимостью для таких институтов, как НАТО. Они выразили намерение углублять сотрудничество в сфере обороны, безопасности и международной политики", - сказано в нем.

Джонсон заявил, что ожидает встретиться с Моравецким в Глазго на следующей неделе, где пройдет 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. "Он [Джонсон] высоко оценил переход Польши от ископаемого топлива к возобновляемой энергии. Он выразил надежду на то, что прогресс также будет достигнут по вопросу [использования] угля, [ограничений на продажу] автомобилей [с бензиновыми двигателями], выделения дополнительных средств на борьбу с изменением климата и увеличения количества высаживаемых деревьев", - отмечается в сообщении.

Теги
ВеликобританияПольшаДжонсон, БорисМоравецкий, Матеуш
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