Посол США в РФ Салливан покинул Москву

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Салливан на данный момент находится в Вашингтоне, ожидается, что он вернется в Россию через несколько недель. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в американском диппредставительстве.

"На этой неделе он находится в Вашингтоне, - сказал собеседник агентства, не уточнив причину. - Затем он будет в отпуске. Ожидаем, что он вернется [в Москву] через несколько недель".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента высокого ранга сообщило, что дипломатическое присутствие США в РФ может быть сведено к осуществлению лишь технических функций.