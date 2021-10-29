Николя Саркози согласился выступить свидетелем на суде 2 ноября

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Бывший президент Франции (2007-2012) Николя Саркози подтвердил суду, что явится на допрос 2 ноября в рамках слушаний по делу об опросах Елисейского дворца. Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse.

По его информации, Саркози обещал прибыть в суд в 13:30 (14:30 мск) и заверил, что нет смысла обращаться за помощью правоохранительных органов.

Ранее Исправительный суд Парижа обязал Саркози явиться на слушания и дать показания. В случае отказа экс-главы государства, его было предписано доставить на допрос силами органов правопорядка.

Разбирательство, названное местными СМИ делом о соцопросах для Елисейского дворца, началось в Исправительном суде Парижа 18 октября. По версии обвинения, фигуранты дела нарушили правила при заключении контрактов на проведение соцопросов для администрации французского президента. Перед судом предстали, в частности, экс-глава МВД Франции (2011-2012) и бывший генеральный секретарь Елисейского дворца (2007-2011) Клод Геан и бывшая директор кабинета Саркози Эмманюэль Миньон.

Сам бывший президент пользуется иммунитетом от уголовного преследования за действия, совершенные им в течение мандата. Вместе с тем нет никакого запрета на его участие с слушаниях в качестве свидетеля.