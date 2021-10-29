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Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском

К охране правопорядка привлечены от 5 до 10 тыс. полицейских

ВАТИКАН, 29 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден прибыл в Ватикан для встречи с Папой Римским Франциском. Прямую трансляцию проезда президентского кортежа показывали в прямом эфире с пятницу на портале Vatican Media.

Кортеж из нескольких десятков автомобилей проехал по пустой площади Святого Петра и въехал в папское город-государство через ворота, расположенные слева от фасада собора. В Риме, где в субботу начинается саммит лидеров стран Группы двадцати, предприняты особые меры по обеспечению безопасности. По разным данным, к охране правопорядка привлечены от 5 до 10 тыс. полицейских.

Байдена на частной аудиенции сопровождает супруга Джилл. Это четвертый визит Байдена в Ватикан, но впервые в качестве президента.

Теги
Франциск (Папа Римский)ВатиканСШАБайден, Джо
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