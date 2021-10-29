Экс-глава ЕК считает, что альянс ЕС и США уже не естественен

ВЕРОНА, 29 октября. /ТАСС/. Альянс между Европой и США более не имеет естественного характера, но должен выстраиваться. Такое мнение высказал в пятницу бывший премьер-министр Италии и экс-глава Еврокомиссии Романо Проди на XIV Евразийском экономическом форуме.

"Альянс между Европой и США более не является естественным, но должен выстраиваться", - сказал Проди в ходе дискуссии.

Он также выразил сожаление, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин не прибудут в Рим лично для участия в саммите Группы двадцати. "Разумеется, если бы на саммите "двадцатки" физически присутствовали Владимир Путин и Си Цзиньпин, прогресса можно было достичь больше. На международных встречах физическое присутствие крайне важно, 2/3 вещей происходят в кулуарах, политику делают так - глядя в глаза", - сказал Проди.

XIV Евразийский экономический форум проходит в Вероне 28-29 октября. Организаторами форума традиционно выступают Фонд Росконгресс, Петербургский международный экономический форум и итальянская некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию". В работе форума принимают участие российские и итальянские бизнес-лидеры, руководители объединений предпринимателей, губернаторы, политики, эксперты, а также высокопоставленные представители зарубежных стран. Глобальной темой форума в этом году обозначена "Евразия на пути к новому геополитическому и социально-экономическому порядку: переход к новой экономике, ориентированной на человека".

30-31 октября в Риме пройдет саммит лидеров стран Группы двадцати. Главы государств и правительств крупнейших государств встречаются в очном формате после почти двухлетнего перерыва, вызванного пандемией. Насколько известно журналистам, физически во встречах не участвуют президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Японии Фумио Кисида, которые выступят по видеосвязи, а также президент Мексики Лопес Обрадор.