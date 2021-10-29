МИД Польши вызвал посла Бельгии

ВАРШАВА, 29 октября. /ТАСС/. Посол Бельгии в Польше вызван в МИД республики в связи с высказываниями премьера этой страны Александера Де Кроо о споре Варшавы и Брюсселя. Об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Лукаш Ясина.

"Мы вызываем на 14:30 (15:30 мск) посла Бельгии в связи с высказыванием премьера Бельгии на лекции в Колледже Европы в Брюгге", - информировал он.

По информации Польского агентства печати, в своей речи бельгийский премьер прокомментировал интервью, которое глава польского правительства Матеуш Моравецкий дал британской газете "Файнэншл таймс". Тот заявил, что Варшава "будет защищать свои права любыми средствами, которые есть в ее распоряжении", если "Еврокомиссия начнет третью мировую войну".

"Тем, кто дает провокационные интервью и считает, что для них политически необходимо объявить новую мировую войну в "Файнэншл таймс", я хотел бы сказать одно: вы ведете очень опасную игру. Вы играете с огнем, когда вступаете на путь войны со своими европейскими партнерами только для того, чтобы что-то выиграть в национальных и внутренних коалиционных спорах", - прокомментировал заявления Моравецкого премьер Бельгии.