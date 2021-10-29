"Русский союз Латвии" назвал приговор журналисту зачисткой инфопространства от русских СМИ

РИГА, 29 октября. /ТАСС/. Элементом проводимой властями Латвии зачистки информационного пространства от независимых СМИ на русском языке считает партия "Русский союз Латвии" (РСЛ) решение суда приговорить журналиста Юрия Алексеева к 1 году и 2 месяцам лишения свободы. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении этой политической силы.

Как подчеркивает партия на своей странице в Facebook, Алексеев является журналистом с 30-летним стажем, в прошлом он был редактором газеты "Бизнес и Балтия", журналов "Коммерсантъ Балтик" и "Бизнес.лв", депутатом Рижской думы от РСЛ. "С 2011 года создал интернет-портал "ИМХО-клуб" - площадку свободных мнений, на которой сотни участников опубликовали тысячи статей самой различной общественной и политической направленности", - указывает РСЛ.

"Свободные мнения, высказываемые на "ИМХО-клубе", не вызывали восторга у властей, и портал Алексеева постоянно фигурировал в ежегодных отчетах Службы государственной безопасности (СГБ), однако оснований для его закрытия найдено не было. Тогда, в 2017 году, началось преследование самого его редактора в классическом стиле компрометации политического оппонента: грязные комментарии в интернете с его ИП-адреса, "найденные вещдоки" в его квартире. Далее последовали обыски, конфискация оргтехники, ограничение свободы перемещения и надзор полиции. Но сам портал закрыть так и не удалось", - отмечает политическая сила.

"Процесс против Алексеева можно рассматривать как элемент проводимой властями зачистки информационного пространства от независимых СМИ, пишущих и вещающих на русском языке. Мы желаем Юрию добиться справедливости в апелляционном суде! А со своей стороны намерены использовать ресурсы нашей партии, в том числе ее представительство в Европарламенте, для "вынесения сора из избы" - привлечения внимания мировой общественности к творящемуся в Латвии преследованию журналистов", - говорится в заявлении РСЛ.

Пардаугавский суд Риги ранее в пятницу приговорил Алексеева к 1 году и 2 месяцам лишения свободы, как и требовал прокурор. Прокуратура Латвии выдвинула обвинения в отношении Алексеева по трем статьям уголовного закона страны - разжигание национальной розни, незаконное хранение боеприпасов и распространение детской порнографии.

СГБ Латвии в декабре 2017 года заявила о задержании Алексеева и возбуждении в отношении него уголовного дела в связи с публикацией комментариев, содержащих разжигание национальной розни. Спецслужбы провели у него дома несколько обысков, в ходе одного из них были найдены патроны для пистолета. Кроме того, по утверждению СГБ, на изъятых носителях информации были обнаружены содержащие детскую порнографию материалы. Сам Алексеев ранее опроверг все обвинения в свой адрес и заявил, что считает возбужденное в отношении него уголовное дело сфабрикованным.