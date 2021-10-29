Молдавские социологи отметили рост недовольства политикой новых властей

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Количество согласных с политикой новых властей Молдавии упало на 10% после парламентских выборов в июле этого года. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные молдавского социологического агентства iData.

Опрос проводился в период с 3 по 18 октября, в нем по репрезентативной выборке участвовали 834 человека из 80 населенных пунктов [исключая непризнанное Приднестровье]. Погрешность авторы оценивают в районе 3,4%.

Жителей республики спрашивали, в правильном ли направлении развивается ситуация в стране. Положительно ответили 42,4%, 40,9% считают, что ситуация ухудшается, а 16% не смогли ответить. Причем до парламентских выборов оптимистов в Молдавии было 52%, уже в сентябре их число сократилось до 47%.

Число сторонников выхода из СНГ за три этих месяца сократилось с 48,1% до 40,2%, а поддерживающих вступление в Евразийский экономический союз - выросло с 37,5% до 42,4%. Несколько увеличилась также доля тех, кто готов поддержать воссоздание СССР - с 22,7% до 23,2%. Разочарование добавило сторонников в ряды приверженцев присоединения к Румынии - с 41,2% до 43,8%. При этом вхождение в ЕС поддержали 69,5%, что на 2,1 процентный пункт меньше, чем три месяца назад.

В этот период рейтинг правящей в Молдавии проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), по данным агентства, упал с 37,6% до 35,2%, а популярность оппозиционного Блока коммунистов и социалистов также снизилась с 21,3% до 18,8%. Доверие к президенту страны Майе Санду упало с 38,9% до 36,4%. Ее главным оппонентом выступает лидер Партии социалистов республики (ПСРМ), экс-президент страны Игорь Додон, у которого 16% поддержки (снижение на 4 п. п.).

В досрочных выборах в парламент Молдавии в июле этого года ПДС получила 63 мандата и единолично сформировала парламентское большинство и правительство. ПСРМ участвовала в выборах в блоке с Партией коммунистов Республики Молдова. По итогам голосования коммунисты и социалисты создали единую фракцию из 32 депутатов в 101-местном парламенте.