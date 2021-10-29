Пакистанские силовики готовятся к обороне Исламабада, на который движется марш исламистов

ИСЛАМАБАД, 29 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Пакистана намерены использовать все средства вплоть до применения оружия, чтобы остановить марш на Исламабад сторонников запрещенной радикальной исламской организации "Техрик-и-Лаббайк Пакистан" (TLP). Об этом в пятницу сообщает газета The Express Tribune.

Власти дислоцировали усиленные контингенты полувоенной полиции и спецмашины для разгона демонстрантов на подходе к столице у мостов через реки Джелум и Ченаб, определив на этом рубеже "красную линию", которую не должны пересекать участники марша. Мосты заблокированы грузовыми контейнерами и заграждениями. Рядом с ними установлены большие транспаранты с предупреждениями о том, что силовики могут открыть огонь в случае попыток пересечь "красную линию".

Как пишет газета, в колоннах исламистов движется тяжелая техника, в том числе автокраны и бульдозеры, которые участники марша готовы применить для прорыва заграждений и полицейского оцепления.

По разным оценкам, в марше участвуют от 5 тыс. до 10 тыс. человек. Сторонники TLP собираются устроить сидячую забастовку в Исламабаде с требованиями освободить из тюрьмы лидера организации Саада Хуссейна Ризви и выслать из страны посла Франции за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда в парижском издании "Шарли эбдо". На состоявшихся ранее переговорах с исламистами правительство Пакистана отказалось экстрадировать посла Франции из-за того, что такой шаг может нанести ущерб отношениям Исламабада с ЕС.