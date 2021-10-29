Прокуратура Украины завела дело против депутата Кивы из-за поздравления Путину

КИЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о государственной измене против депутата Рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ильи Кивы за поздравление с днем рождения в соцсети, направленное в адрес президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщила в пятницу украинская партия "Удар", выступившая ранее с инициативой об уголовном преследовании депутата.

"В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины - "Государственная измена", - говорится в заявлении на сайте партии. "Соответствующее письмо поступило из офиса генерального прокурора председателю исполкома партии "Удар" Артуру Палатному", - отмечает партия.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований", - говорится в письме офиса генпрокурора Украины.

Ранее партия "Удар", возглавляемая киевским мэром Виталием Кличко, направила письмо руководителям Службы безопасности Украины, Государственного бюро расследования и офиса генерального прокурора Украины с требованием открыть против Кивы уголовное дело. Также в партии потребовали от депутатов парламента лишить Киву депутатского мандата, а Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотреть вопрос о введения санкций против него.

Кива 7 октября опубликовал в соцсетях видеролик, в котором поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Кива назвал Путина лидером дружественного украинцам народа и заявил, что он вернул России и ее народу было величие и уважение во всем мире. Украинский депутат также отметил, что президент России пишет новую историю славянского мира и славянского единства.