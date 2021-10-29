Глава МИД Приднестровья обсудил с представителем ОБСЕ срыв Молдавией встречи формата "5+2"

КИШИНЕВ, 29 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев обсудил с главой миссии ОБСЕ Клаусом Нойкирхом срыв нового раунда переговоров по приднестровской проблематике, который был запланирован на 2-3 ноября в Стокгольме. Об этом информировала в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства непризнанной республики.

"В ходе рабочей дискуссии дипломаты обсудили актуальное состояние диалога между Приднестровьем и Республикой Молдова в условиях срыва молдавской стороной планировавшегося на 2-3 ноября сего года заседания "Постоянного совещания" в формате "5+2" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС)", - говорится в сообщении. По словам Игнатьева, с просьбой перенести встречу обратился Кишинев. Там пока это не комментируют.

В Стокгольме Тирасполь планировал поднять вопрос запрета на въезд и передвижение приднестровского автотранспорта по территории Украины с 1 сентября, а также вопросы межбанковского взаимодействия с Молдавией.

На переговорах в формате "5+2" в Берлине в 2016 году и в Вене в 2017 году стороны пришли к соглашению по многим конфликтным вопросам. Однако в последние годы процесс начал пробуксовывать на фоне избирательных кампаний в Молдавии с 2019 года. В 2020 году во время пандемии стороны не смогли провести ни одного раунда переговоров, в подвешенном состоянии остался и ряд договоренностей между двумя берегами Днестра.