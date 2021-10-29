КНР планирует ужесточить правила национальной кибербезопасности

ПЕКИН, 29 октября. /ТАСС/. Управление по вопросам киберпространства Китая рассматривает возможность ужесточения правил перемещении персональной информации за пределы государства. Об этом говорится в документе, опубликованном в пятницу на сайте регулятора.

Согласно законопроекту, если компании, число пользователей которых превышает 1 млн, захотят отправить информацию о своих клиентах за границу, то они сначала будут обязаны пройти проверку государственными органами КНР.

Кроме того, проверке также подлежат компании, желающие передать за пределы страны личную информацию более 100 тыс. пользователей или "чувствительную" личную информацию 10 тыс. пользователей. Компании должны будут проинформировать органы об объеме передаваемой информации, методах ее передачи и защиты от возможной утечки.

Ведомство призвало граждан КНР прокомментировать законопроект до 28 ноября.

1 сентября в Китае вступил в силу новый закон о защите данных. Интернет-сервисы и приложения обязаны предоставлять пользователям варианты автоматизированной обработки данных, не требующие их персональных сведений, или давать возможность отказаться от предоставления такой информации. Закон также обязывает интернет-ресурсы получать согласие пользователей на обработку биометрических данных, сведений о состоянии здоровья, финансовых счетах и геолокации. Приложения, которые незаконно обрабатывают персональные данные своих клиентов, окажутся под запретом.