В полиции Лондона предупредили о повышенной вероятности терактов в преддверии Рождества

ЛОНДОН, 29 октября. /ТАСС/. Глава лондонской полиции Крессида Дик призвала горожан сохранять бдительность, поскольку в преддверии Рождества существует повышенная вероятность совершения терактов в британской столице. Соответствующее заявление руководитель Скотленд-Ярда сделала в пятницу в своей статье на страницах газеты Evening Standard.

"На данный момент зафиксировано рекордное число контртеррористических расследований по всей Великобритании - более 800 открытых дел с 2017 года. За это время было предотвращено свыше 30 атак. Значительная часть этих действий относится к Лондону, поэтому важно, чтобы лондонцы продолжали быть начеку и сохраняли бдительность, особенно учитывая публичные мероприятия в преддверии Рождества", - сказала Дик.

Она добавила, что полиция "не может одолеть терроризм в одиночку". "Если вы видите или слышите что-то подозрительное, я призываю вас сообщить об этом нам. Мы нуждаемся в вашей помощи и поддержке", - написала глава Скотленд-Ярда.

В настоящее время, по оценке МВД Соединенного Королевства, в стране действует третий уровень террористической угрозы по пятибалльной шкале. Нынешний существенный уровень означает, что теракты в Великобритании возможны.