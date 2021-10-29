Источник: США готовят новые санкции против Никарагуа

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена работает с зарубежными партнерами над подготовкой новых санкций против Никарагуа в связи с нынешней политической ситуацией в стране. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя Госдепартамента США.

"У нас есть санкционные инструменты [которые можно применить против Никарагуа]. Мы работаем с международными партнерами, а также в рамках многосторонних форумов, [рассматривая] способы, чтобы отстаивать наши ценности, и мы будем продолжать это делать", - заявил источник агентства.

Санкции могут быть приняты в ответ на подготовку намеченных в Никарагуа 7 ноября всеобщих выборов, отметил источник. По его словам, предстоящий избирательный процесс Вашингтон считает фикцией, задуманной никарагуанским лидером Даниэлем Ортегой, претендующим на переизбрание на пост президента в четвертый раз подряд.

Белый дом анализирует участие Никарагуа в соглашении о свободной торговле между США, Центральной Америкой и Доминиканской Республикой, которое предоставляет никарагуанской стороне преференции в вопросе экспорта товаров в Соединенные Штаты, отметил источник. Американские официальные лица уже предупреждали ранее, что участие Манагуа в торговом договоре может оказаться под угрозой, если Ортега сфальсифицирует результаты предстоящих выборов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон "продолжит использовать дипломатические и экономические инструменты, чтобы добиваться освобождения политических заключенных [в Никарагуа] и поддерживать призывы никарагуанцев к большей свободе, подотчетности, свободным и честным выборам".

Американские представители не объявляли, какие именно санкции могут быть введены против Никарагуа в случае проведения нелегитимных выборов.

Причины возможных санкций

С мая в Никарагуа по разным обвинениям арестовано несколько десятков оппозиционных деятелей и независимых активистов. Противники властей уверяют, что задержание политических оппонентов объясняется тем, что президент Ортега стремится обеспечить себе переизбрание на четвертый срок подряд.

За последние месяцы в Никарагуа были задержаны несколько оппозиционных политиков, которые собирались баллотироваться на высший государственный пост. В их число вошла дочь бывшего президента Кристиана Чаморро, которая, согласно результатам опросов, могла стать фаворитом предвыборной гонки.

Задержание группы оппозиционеров осудили США, другие страны и ряд международных организаций, в том числе Управление верховного комиссара ООН по правам человека и "Международная амнистия". Они потребовали от Никарагуа немедленно освободить политических деятелей.