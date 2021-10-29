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Байден подарил Папе Римскому монету с символикой подразделения его сына

Телеканал CNN отмечает, что среди других подарков было вышитое облачение американских иезуитов

ВАШИНГТОН, 29 октября. Президент США Джо Байден подарил Папе Римскому Франциску монету с изображением эмблемы 261-й бригады национальной гвардии, в которой служил его умерший сын Бо Байден. Об этом в пятницу сообщил телеканал CNN.

"Вы самый главный защитника мира из тех, что я знаю. И с вашего позволения я бы хотел подарить вам монету. Но у нее есть особенность. Я знаю, что мой сын хотел бы, чтобы я передал вам ее. На ее оборотной стороне [изображена эмблема] 261-й бригады штата Делавэр, в которой служил мой сын", - сказал американский лидер. Джо Байден долгое время представлял Делавэр в Сенате Конгресса США.

Байден пошутил, что, согласно традиции, если при их следующей встрече у Папы Римского не будет при себе этой монеты, то он будет обязан угостить президента.

CNN отмечает, что среди других подарков было вышитое облачение американских иезуитов.

Теги
Франциск (Папа Римский)СШАБайден, Джо
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